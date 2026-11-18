Euro STOXX 50-Marktbericht

Der Euro STOXX 50 zeigte sich am dritten Tag der Woche in Rot.

Zum Handelsende notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,86 Prozent tiefer bei 6.158,41 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,470 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,178 Prozent auf 6.223,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6.212,11 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6.146,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.232,94 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 3,61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.204,23 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.468,17 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.11.2025, den Wert von 5.534,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 5,27 Prozent zu. 6.577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 1,33 Prozent auf 126,66 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 49,21 EUR), adidas (+ 0,03 Prozent auf 173,80 EUR), Deutsche Börse (-0,09 Prozent auf 323,90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,21 Prozent auf 582,00 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-3,76 Prozent auf 193,92 EUR), Deutsche Bank (-3,05 Prozent auf 30,00 EUR), Deutsche Telekom (-2,91 Prozent auf 26,33 EUR), UniCredit (-2,51 Prozent auf 79,96 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2,40 Prozent auf 6,07 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 7.920.079 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 503,587 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,98 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net