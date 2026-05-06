Anleger in Europa halten sich zurück: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Mittag

Euro STOXX 50-Performance

Am vierten Tag der Woche legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:09 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,03 Prozent auf 6.025,34 Punkte zurück. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,911 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,093 Prozent fester bei 6.032,75 Punkten, nach 6.027,13 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 6.024,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.066,39 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 2,49 Prozent. Vor einem Monat, am 07.04.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5.633,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bei 5.998,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, wies der Euro STOXX 50 5.230,19 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,99 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 3,53 Prozent auf 61,32 EUR), BMW (+ 2,06 Prozent auf 83,08 EUR), adidas (+ 1,21 Prozent auf 150,05 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,89 Prozent auf 88,84 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,79 Prozent auf 47,19 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-2,73 Prozent auf 37,46 EUR), Rheinmetall (-2,65 Prozent auf 1.403,40 EUR), BASF (-2,51 Prozent auf 51,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,06 Prozent auf 512,80 EUR) und Deutsche Börse (-1,78 Prozent auf 247,90 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.402.590 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 473,679 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net