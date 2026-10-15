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Euro STOXX 50-Performance

Anleger in Europa halten sich zurück: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Anleger in Europa halten sich zurück: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Der Euro STOXX 50 gibt aktuell nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
157.05 EUR 2.80 EUR 1.82 %
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ASML NV
1,454.60 EUR -54.40 EUR -3.61 %
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Deutsche Bank AG
28.83 EUR -0.54 EUR -1.82 %
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Deutsche Telekom AG
25.96 EUR 0.62 EUR 2.45 %
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Infineon AG
51.76 EUR -2.95 EUR -5.39 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.85 EUR 0.35 EUR 0.89 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
546.60 EUR 14.60 EUR 2.74 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
15.86 EUR -1.10 EUR -6.52 %
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Rheinmetall AG
1,025.00 EUR 43.10 EUR 4.39 %
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SAP SE
201.50 EUR 4.56 EUR 2.32 %
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Siemens AG
266.65 EUR -7.70 EUR -2.81 %
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Siemens Energy AG
130.00 EUR -5.28 EUR -3.90 %
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UniCredit S.p.A.
75.00 EUR -1.70 EUR -2.22 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,141.48 EUR -48.89 EUR -0.79 %
News | Analysen

Um 15:40 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,79 Prozent auf 6.141,27 Punkte zurück. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,294 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,318 Prozent leichter bei 6.170,70 Punkten, nach 6.190,37 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 6.119,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.170,70 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,568 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6.236,50 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 6.265,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der Euro STOXX 50 5.605,03 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,97 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 3,28 Prozent auf 26,11 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,62 Prozent auf 547,40 EUR), Rheinmetall (+ 2,35 Prozent auf 1.006,40 EUR), SAP SE (+ 2,29 Prozent auf 201,45 EUR) und adidas (+ 1,85 Prozent auf 157,25 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-8,47 Prozent auf 50,66 EUR), Siemens Energy (-4,52 Prozent auf 129,16 EUR), Siemens (-2,96 Prozent auf 266,90 EUR), UniCredit (-2,22 Prozent auf 75,00 EUR) und Deutsche Bank (-2,01 Prozent auf 28,99 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.793.720 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 581,827 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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