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STOXX-Handel im Blick

Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 am Mittag

11.05.26 12:26 Uhr
Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 am Mittag | finanzen.net

Der STOXX 50 verzeichnet heute Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
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BP plc (British Petrol)
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154,50 CHF -3,90 CHF -2,46%
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Rio Tinto plc
89,60 EUR 0,14 EUR 0,16%
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UBS
35,27 CHF 0,24 CHF 0,69%
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UniCredit S.p.A.
71,05 EUR 0,80 EUR 1,14%
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Unilever PLC
48,88 EUR -0,63 EUR -1,27%
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Indizes
Stoxx Europe 50
5.057,7 PKT -13,0 PKT -0,26%
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Um 12:09 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,29 Prozent schwächer bei 5.056,19 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,016 Prozent fester bei 5.071,53 Punkten, nach 5.070,72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5.082,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.055,26 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, lag der STOXX 50 bei 5.108,16 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 11.02.2026, den Stand von 5.158,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4.463,23 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,00 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit BAT (+ 1,95 Prozent auf 43,50 GBP), Rio Tinto (+ 0,95 Prozent auf 77,77 GBP), UBS (+ 0,77) Prozent auf 35,30 CHF), UniCredit (+ 0,75 Prozent auf 70,78 EUR) und Zurich Insurance (+ 0,70 Prozent auf 544,20 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2,91 Prozent auf 1.183,00 EUR), Richemont (-2,37 Prozent auf 154,65 CHF), Airbus SE (-2,18 Prozent auf 175,86 EUR), Siemens Energy (-2,16 Prozent auf 174,30 EUR) und Unilever (-1,31 Prozent auf 42,19 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4.622.864 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 508,520 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,53 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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