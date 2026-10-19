Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt zum Ende des Montagshandels zurück

STOXX-Handel im Fokus

19.10.26 17:57 Uhr

Zum Handelsschluss zogen sich die Anleger in Europa zurück.

Am Montag tendierte der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,88 Prozent tiefer bei 5.356,52 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,233 Prozent schwächer bei 5.391,67 Punkten in den Handel, nach 5.404,24 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5.391,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.339,11 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Wert von 5.308,86 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5.385,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4.741,85 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,06 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit RELX (+ 0,79 Prozent auf 29,37 GBP), BP (+ 0,37 Prozent auf 6,16 GBP), SAP SE (+ 0,31 Prozent auf 199,84 EUR), Roche (+ 0,24 Prozent auf 380,10 CHF) und Nestlé (+ 0,15 Prozent auf 82,55 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Barclays (-3,50 Prozent auf 4,18 GBP), Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1.059,80 EUR), Airbus SE (-2,34 Prozent auf 194,26 EUR), National Grid (-2,30 Prozent auf 11,90 GBP) und HSBC (-2,16 Prozent auf 13,97 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 27.086.701 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 569,339 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net