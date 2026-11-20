STOXX 50-Marktbericht

Der STOXX 50 zeigt sich am Freitagnachmittag mit negativen Notierungen.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,35 Prozent schwächer bei 5.217,43 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,609 Prozent auf 5.256,50 Punkte an der Kurstafel, nach 5.288,69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5.186,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5.256,50 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 5,58 Prozent nach unten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 5.347,95 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 20.08.2026, einen Stand von 5.460,88 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, notierte der STOXX 50 bei 4.732,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,25 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Unilever (+ 2,10 Prozent auf 48,85 GBP), AstraZeneca (+ 1,52 Prozent auf 135,06 GBP), BAT (+ 1,47 Prozent auf 44,11 GBP), GSK (+ 1,31 Prozent auf 18,51 GBP) und Deutsche Telekom (+ 1,08 Prozent auf 26,32 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-5,56 Prozent auf 119,66 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,99 Prozent auf 65,50 CHF), Siemens (-3,71 Prozent auf 257,00 EUR), Richemont (-3,16 Prozent auf 171,55 CHF) und Rolls-Royce (-3,05 Prozent auf 12,86 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 8.569.740 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 485,935 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Die BP-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net