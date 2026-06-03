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Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

05.06.26 17:57 Uhr
Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein | finanzen.net

Am Freitag agierten die Börsianer in Europa vorsichtiger.

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Am Freitag schloss der STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 5.191,22 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,056 Prozent auf 5.196,25 Punkte an der Kurstafel, nach 5.193,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5.168,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.209,54 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 0,025 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5.048,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5.037,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, stand der STOXX 50 bei 4.564,42 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,72 Prozent nach oben. 5.315,22 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.674,85 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Unilever (+ 2,71 Prozent auf 41,89 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,42 Prozent auf 93,84 GBP), AstraZeneca (+ 2,24 Prozent auf 138,58 GBP), BAT (+ 1,94 Prozent auf 44,04 GBP) und GSK (+ 1,89 Prozent auf 19,38 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rio Tinto (-3,10 Prozent auf 76,04 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,84 Prozent auf 83,10 CHF), SAP SE (-1,84 Prozent auf 161,48 EUR), Siemens (-1,19 Prozent auf 268,80 EUR) und UniCredit (-1,06 Prozent auf 73,47 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 23.193.385 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 572,423 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Die BNP Paribas-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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