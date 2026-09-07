Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone
Am Dienstagabend zogen sich die Börsianer in Europa zurück.
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Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,26 Prozent leichter bei 5.418,96 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,182 Prozent schwächer bei 5.423,07 Punkten, nach 5.432,97 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.435,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5.389,25 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5.527,31 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 08.06.2026, den Stand von 5.180,87 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 4.562,11 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 9,32 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,04 Prozent auf 1.051,80 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,51 Prozent auf 80,98 CHF), Nestlé (+ 2,07 Prozent auf 80,39 CHF), UBS (+ 1,44 Prozent auf 45,00 CHF) und Rio Tinto (+ 1,26 Prozent auf 77,38 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Novartis (-10,89 Prozent auf 111,80 CHF), Novo Nordisk (-2,32 Prozent auf 292,00 DKK), GSK (-2,23 Prozent auf 17,97 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,07 Prozent auf 502,40 EUR) und AstraZeneca (-1,38 Prozent auf 118,76 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 16.849.692 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 631,640 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Im STOXX 50 hat die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.net
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|01.09.26
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|17.08.26
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|10.08.26
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