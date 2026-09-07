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STOXX 50-Kursverlauf

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone

Am Dienstagabend zogen sich die Börsianer in Europa zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
83.58 EUR 0.28 EUR 0.34 %
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AstraZeneca PLC
138.00 EUR -2.70 EUR -1.92 %
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BP plc (British Petrol)
6.50 EUR 0.15 EUR 2.35 %
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GSK PLC Registered Shs
20.89 EUR -0.44 EUR -2.06 %
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HSBC Holdings plc
18.12 EUR -0.31 EUR -1.66 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.67 EUR -0.06 EUR -0.89 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
502.00 EUR -11.40 EUR -2.22 %
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Nestlé SA (Nestle)
85.40 EUR 1.97 EUR 2.36 %
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Novartis AG
118.50 EUR -15.10 EUR -11.30 %
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Novo Nordisk
39.34 EUR -0.41 EUR -1.02 %
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Rheinmetall AG
1,050.00 EUR 28.20 EUR 2.76 %
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Richemont
195.45 EUR -0.70 EUR -0.36 %
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Rio Tinto plc
89.53 EUR 0.04 EUR 0.04 %
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UBS
47.39 EUR 0.35 EUR 0.74 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,419.19 EUR -13.78 EUR -0.25 %
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Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,26 Prozent leichter bei 5.418,96 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,182 Prozent schwächer bei 5.423,07 Punkten, nach 5.432,97 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.435,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5.389,25 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5.527,31 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 08.06.2026, den Stand von 5.180,87 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 4.562,11 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 9,32 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,04 Prozent auf 1.051,80 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,51 Prozent auf 80,98 CHF), Nestlé (+ 2,07 Prozent auf 80,39 CHF), UBS (+ 1,44 Prozent auf 45,00 CHF) und Rio Tinto (+ 1,26 Prozent auf 77,38 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Novartis (-10,89 Prozent auf 111,80 CHF), Novo Nordisk (-2,32 Prozent auf 292,00 DKK), GSK (-2,23 Prozent auf 17,97 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,07 Prozent auf 502,40 EUR) und AstraZeneca (-1,38 Prozent auf 118,76 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 16.849.692 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 631,640 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research

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