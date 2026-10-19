DAX 25.445 -0,7%ESt50 6.164 -0,7%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,97 +2,7%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 73.810 +1,1%Euro 1,1209 -0,3%Öl 107,1 -2,5%Gold 4.178 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
STOXX 50-Performance im Blick

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter

Der STOXX 50 notiert am ersten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
195.16 EUR -2.46 EUR -1.24 %
Charts | News | Analysen
ASML NV
1,505.20 EUR 39.40 EUR 2.69 %
Charts | News | Analysen
Barclays plc
5.07 EUR -0.05 EUR -1.02 %
Charts | News | Analysen
BP plc (British Petrol)
7.36 EUR -0.05 EUR -0.67 %
Charts | News | Analysen
Enel S.p.A.
9.20 EUR 0.01 EUR 0.13 %
Charts | News | Analysen
HSBC Holdings plc
16.82 EUR -0.20 EUR -1.18 %
Charts | News | Analysen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.04 EUR 0.00 EUR 0.05 %
Charts | News | Analysen
London Stock Exchange (LSE)
104.00 EUR 1.75 EUR 1.71 %
Charts | News | Analysen
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
34.66 EUR -0.04 EUR -0.12 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
1,044.40 EUR -46.80 EUR -4.29 %
Charts | News | Analysen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
47.18 EUR -0.28 EUR -0.59 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
267.85 EUR -0.80 EUR -0.30 %
Charts | News | Analysen
UBS
43.04 EUR 0.26 EUR 0.61 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Stoxx Europe 50
5,374.70 EUR -29.54 EUR -0.55 %
News | Analysen

Am Montag notiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,54 Prozent tiefer bei 5.374,99 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,233 Prozent tiefer bei 5.391,67 Punkten in den Montagshandel, nach 5.404,24 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.374,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5.391,67 Einheiten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 5.308,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5.385,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 4.741,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8,43 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 0,83 Prozent auf 6,19 GBP), RELX (+ 0,72 Prozent auf 29,35 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,55 Prozent auf 39,60 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,30 Prozent auf 87,94 GBP) und Enel (+ 0,13 Prozent auf 9,20 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-2,59 Prozent auf 1.062,00 EUR), Airbus SE (-1,97 Prozent auf 195,00 EUR), Barclays (-1,74 Prozent auf 4,25 GBP), UBS (-1,19 Prozent auf 39,16 CHF) und HSBC (-1,12 Prozent auf 14,12 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 1.574.205 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 569,339 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,26 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:31 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.