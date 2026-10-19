Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter

STOXX 50-Performance im Blick

19.10.26 09:27 Uhr

Der STOXX 50 notiert am ersten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Am Montag notiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,54 Prozent tiefer bei 5.374,99 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,233 Prozent tiefer bei 5.391,67 Punkten in den Montagshandel, nach 5.404,24 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.374,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5.391,67 Einheiten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 5.308,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5.385,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 4.741,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8,43 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 0,83 Prozent auf 6,19 GBP), RELX (+ 0,72 Prozent auf 29,35 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,55 Prozent auf 39,60 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,30 Prozent auf 87,94 GBP) und Enel (+ 0,13 Prozent auf 9,20 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-2,59 Prozent auf 1.062,00 EUR), Airbus SE (-1,97 Prozent auf 195,00 EUR), Barclays (-1,74 Prozent auf 4,25 GBP), UBS (-1,19 Prozent auf 39,16 CHF) und HSBC (-1,12 Prozent auf 14,12 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 1.574.205 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 569,339 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,26 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net