DAX 26.599 -0,6%ESt50 6.348 -0,6%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,60 -6,0%Nas 24.580 -2,2%Bitcoin 58.932 -0,4%Euro 1,0996 -0,3%Öl 93,0 -3,0%Gold 3.845 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
STOXX 50-Kursentwicklung

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 sackt zum Handelsende ab

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 sackt zum Handelsende ab

Der STOXX 50 zeigte sich heute wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
204.00 EUR -1.20 EUR -0.58 %
Charts | News | Analysen
ASML NV
1,295.00 EUR -60.00 EUR -4.43 %
Charts | News | Analysen
BP plc (British Petrol)
6.85 EUR -0.03 EUR -0.47 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
26.89 EUR 0.32 EUR 1.20 %
Charts | News | Analysen
Enel S.p.A.
9.78 EUR -0.18 EUR -1.79 %
Charts | News | Analysen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.29 EUR 0.02 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen
London Stock Exchange (LSE)
118.05 EUR 1.25 EUR 1.07 %
Charts | News | Analysen
Novartis AG
146.80 EUR 2.78 EUR 1.93 %
Charts | News | Analysen
Novo Nordisk
38.03 EUR 0.11 EUR 0.29 %
Charts | News | Analysen
Richemont
183.45 EUR -0.15 EUR -0.08 %
Charts | News | Analysen
Rio Tinto plc
74.70 EUR -0.39 EUR -0.52 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
272.50 EUR -7.25 EUR -2.59 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
128.60 EUR -3.32 EUR -2.52 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Stoxx Europe 50
5,509.87 EUR -12.73 EUR -0.23 %
News | Analysen

Am Montag schloss der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 5.513,86 Punkten ab. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,060 Prozent auf 5.525,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5.522,60 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5.513,73 Punkte, das Tageshoch hingegen 5.542,05 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 16.10.2026, den Wert von 5.404,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, mit 5.504,99 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 4.806,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 11,23 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 2,66 Prozent auf 173,95 CHF), Novo Nordisk (+ 2,44 Prozent auf 285,25 DKK), Deutsche Telekom (+ 1,50 Prozent auf 27,00 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,35 Prozent auf 98,88 GBP) und Novartis (+ 1,27 Prozent auf 135,76 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Siemens (-2,45 Prozent auf 272,55 EUR), Rio Tinto (-2,32 Prozent auf 61,50 GBP), Enel (-1,79 Prozent auf 9,78 EUR), Siemens Energy (-1,75 Prozent auf 128,98 EUR) und Airbus SE (-1,23 Prozent auf 204,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 21.645.447 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 515,998 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

Aktuelle Siemens Energy Aktie News

Werbung

Siemens Energy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10:41 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
09:51 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.26 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.