Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 sackt zum Handelsende ab

STOXX 50-Kursentwicklung

Der STOXX 50 zeigte sich heute wenig bewegt.

Am Montag schloss der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 5.513,86 Punkten ab. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,060 Prozent auf 5.525,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5.522,60 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5.513,73 Punkte, das Tageshoch hingegen 5.542,05 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 16.10.2026, den Wert von 5.404,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, mit 5.504,99 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 4.806,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 11,23 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 2,66 Prozent auf 173,95 CHF), Novo Nordisk (+ 2,44 Prozent auf 285,25 DKK), Deutsche Telekom (+ 1,50 Prozent auf 27,00 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,35 Prozent auf 98,88 GBP) und Novartis (+ 1,27 Prozent auf 135,76 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Siemens (-2,45 Prozent auf 272,55 EUR), Rio Tinto (-2,32 Prozent auf 61,50 GBP), Enel (-1,79 Prozent auf 9,78 EUR), Siemens Energy (-1,75 Prozent auf 128,98 EUR) und Airbus SE (-1,23 Prozent auf 204,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 21.645.447 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 515,998 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net