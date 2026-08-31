Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der DAX am Mittag

DAX im Blick

01.09.26 12:25 Uhr

Der DAX zeigt sich derzeit im Minus.

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,10 Prozent auf 25.969,41 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,209 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,409 Prozent auf 26.150,75 Punkte an der Kurstafel, nach 26.258,11 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 25.924,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.206,13 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, notierte der DAX bei 25.629,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, wies der DAX einen Stand von 25.003,04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wurde der DAX auf 24.037,33 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,83 Prozent nach oben. Bei 26.618,74 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Merck (+ 1,83 Prozent auf 141,55 EUR), QIAGEN (+ 0,91 Prozent auf 37,58 EUR), Symrise (+ 0,85 Prozent auf 92,98 EUR), RWE (+ 0,78 Prozent auf 59,10 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,46 Prozent auf 521,20 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen MTU Aero Engines (-2,87 Prozent auf 342,00 EUR), Deutsche Bank (-2,65 Prozent auf 33,74 EUR), Rheinmetall (-2,52 Prozent auf 1.082,80 EUR), BMW (-2,48 Prozent auf 60,44 EUR) und SAP SE (-2,42 Prozent auf 186,28 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. 1.712.648 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 220,942 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,41 erwartet. Mit 6,99 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net