Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt zurück

Kursentwicklung im Fokus

19.08.26 12:25 Uhr

So bewegt sich der DAX am Mittwoch.

Am Mittwoch geht es im DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,04 Prozent auf 26.117,92 Punkte nach unten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,191 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,068 Prozent stärker bei 26.146,12 Punkten in den Handel, nach 26.128,36 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 26.153,14 Punkte, das Tagestief hingegen 26.073,18 Zähler.

DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der DAX bereits um 1,41 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24.830,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wies der DAX einen Stand von 24.400,65 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, lag der DAX noch bei 24.423,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 6,43 Prozent. Bei 26.573,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. 21.863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 1,45 Prozent auf 74,06 EUR), Daimler Truck (+ 1,29 Prozent auf 45,56 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,90 Prozent auf 156,90 EUR), Airbus SE (+ 0,88 Prozent auf 211,65 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,64 Prozent auf 33,02 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Infineon (-1,57 Prozent auf 56,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,11 Prozent auf 517,80 EUR), Zalando (-1,10 Prozent auf 22,43 EUR), QIAGEN (-1,05 Prozent auf 36,45 EUR) und Commerzbank (-0,87 Prozent auf 38,66 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.396.574 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 215,187 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net