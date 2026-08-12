Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

XETRA-Handel im Fokus

13.08.26 17:57 Uhr

Der DAX schloss den Handelstag stabil ab.

Der DAX schloss nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 26.292,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,199 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,404 Prozent auf 26.437,35 Punkte an der Kurstafel, nach 26.331,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26.285,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26.489,78 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,260 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der DAX auf 25.114,25 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, stand der DAX bei 24.136,81 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 24.185,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,14 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.573,50 Punkten. 21.863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Continental (+ 2,95 Prozent auf 70,46 EUR), RWE (+ 2,64 Prozent auf 59,14 EUR), QIAGEN (+ 1,67 Prozent auf 37,66 EUR), Commerzbank (+ 1,22 Prozent auf 39,86 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 28,42 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen BASF (-2,15 Prozent auf 50,17 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,61 Prozent auf 45,44 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,25 Prozent auf 72,94 EUR), Daimler Truck (-1,05 Prozent auf 45,05 EUR) und BMW (-0,94 Prozent auf 58,76 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die EON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 4.414.197 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 213,625 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net