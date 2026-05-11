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Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX sackt am Mittag ab

12.05.26 12:25 Uhr
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX sackt am Mittag ab | finanzen.net

Anleger in Frankfurt treten am Dienstag den Rückzug an.

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Der DAX fällt im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1,00 Prozent auf 24.106,10 Punkte zurück. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,022 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1,24 Prozent auf 24.048,25 Punkte an der Kurstafel, nach 24.350,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24.017,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24.210,74 Punkten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der DAX mit 23.803,95 Punkten berechnet. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 12.02.2026, mit 24.852,69 Punkten bewertet. Der DAX stand vor einem Jahr, am 12.05.2025, bei 23.566,54 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,77 Prozent abwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Bayer (+ 5,80 Prozent auf 39,23 EUR), Symrise (+ 1,46 Prozent auf 73,86 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,34 Prozent auf 37,77 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,32 Prozent auf 187,65 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,01 Prozent auf 47,87 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-6,01 Prozent auf 469,30 EUR), Zalando (-5,39 Prozent auf 19,12 EUR), Rheinmetall (-3,81 Prozent auf 1.140,40 EUR), Siemens Energy (-3,06 Prozent auf 173,04 EUR) und SAP SE (-1,83 Prozent auf 141,82 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 1.422.052 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 201,962 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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