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DAX-Marktbericht

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX schlussendlich in Rot

09.04.26 17:57 Uhr
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX schlussendlich in Rot | finanzen.net

Der DAX beendete den Handelstag im Minus.

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Am Donnerstag notierte der DAX via XETRA schlussendlich 1,35 Prozent schwächer bei 23.754,58 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,955 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,413 Prozent tiefer bei 23.981,22 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24.080,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23.989,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.673,12 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 2,47 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wurde der DAX auf 23.409,37 Punkte taxiert. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 09.01.2026, den Stand von 25.261,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wurde der DAX mit 19.670,88 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 3,20 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 25.507,79 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Punkten.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 2,85 Prozent auf 59,18 EUR), BASF (+ 2,62 Prozent auf 53,58 EUR), Zalando (+ 1,92 Prozent auf 22,28 EUR), Hannover Rück (+ 1,76 Prozent auf 276,80 EUR) und EON SE (+ 1,10 Prozent auf 19,83 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-6,81 Prozent auf 139,50 EUR), Airbus SE (-2,60 Prozent auf 170,86 EUR), Scout24 (-2,24 Prozent auf 65,55 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,10 Prozent auf 53,25 EUR) und Siemens (-2,05 Prozent auf 226,75 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 6.075.476 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 169,552 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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