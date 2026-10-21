Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich zum Start leichter

XETRA-Handel im Blick

21.10.26 09:27 Uhr

Das macht der DAX heute.

Um 09:11 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,13 Prozent leichter bei 25.272,72 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,107 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,034 Prozent auf 25.295,76 Punkte an der Kurstafel, nach 25.304,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.307,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25.249,96 Punkten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1,05 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wurde der DAX auf 25.575,01 Punkte taxiert. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 25.011,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der DAX 24.330,03 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,99 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Infineon (+ 1,98 Prozent auf 53,07 EUR), QIAGEN (+ 1,38 Prozent auf 43,42 EUR), RWE (+ 1,12 Prozent auf 57,60 EUR), Siemens Energy (+ 0,80 Prozent auf 131,36 EUR) und HOCHTIEF (+ 0,70 Prozent auf 373,40 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-1,84 Prozent auf 68,38 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,62 Prozent auf 38,82 EUR), Continental (-1,60 Prozent auf 67,56 EUR), BMW (-1,56 Prozent auf 56,74 EUR) und Heidelberg Materials (-1,31 Prozent auf 143,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 269.926 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 230,655 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,31 erwartet. Mit 7,63 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net