Index im Blick

Der DAX notierte zum Handelsschluss im Minus.

Der DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,97 Prozent schwächer bei 26.075,73 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,211 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,794 Prozent auf 26.387,44 Punkte an der Kurstafel, nach 26.598,64 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26.440,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 26.024,21 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 25.622,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, lag der DAX noch bei 26.338,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23.590,52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,26 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 27.001,67 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 1,11 Prozent auf 28,34 EUR), Merck (+ 0,70 Prozent auf 150,75 EUR), Henkel vz (+ 0,62 Prozent auf 88,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,12 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,17 Prozent auf 177,45 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Deutsche Bank (-6,00 Prozent auf 30,94 EUR), SAP SE (-5,58 Prozent auf 201,50 EUR), Siemens Energy (-3,09 Prozent auf 125,00 EUR), BASF (-2,79 Prozent auf 52,24 EUR) und RWE (-2,63 Prozent auf 57,70 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 10.455.762 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net