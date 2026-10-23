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Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt nach

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt nach

LUS-DAX-Handel am fünften Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
156.75 EUR -2.65 EUR -1.66 %
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Beiersdorf AG
81.74 EUR 0.20 EUR 0.25 %
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Deutsche Börse AG
312.00 EUR -2.30 EUR -0.73 %
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Deutsche Telekom AG
25.55 EUR -0.55 EUR -2.11 %
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E.ON SE
18.50 EUR 0.18 EUR 0.96 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
40.02 EUR 0.85 EUR 2.17 %
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Heidelberg Materials
146.95 EUR 1.95 EUR 1.34 %
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Henkel KGaA Vz.
78.74 EUR 1.62 EUR 2.10 %
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Merck KGaA
145.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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MTU Aero Engines AG
315.00 EUR -19.20 EUR -5.75 %
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Rheinmetall AG
1,018.00 EUR 4.20 EUR 0.41 %
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SAP SE
212.75 EUR -1.90 EUR -0.89 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.50 EUR 0.64 EUR 0.93 %
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Vonovia SE
16.65 EUR 0.07 EUR 0.42 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,194.00 EUR -178.00 EUR -0.7 %
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Am Freitag verbucht der LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,88 Prozent auf 25.149,00 Punkte.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25.125,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25.374,00 Zähler.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 25.350,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2026, den Stand von 24.790,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24.208,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,37 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,76 Prozent auf 39,87 EUR), Beiersdorf (+ 1,70 Prozent auf 83,54 EUR), EON SE (+ 1,03 Prozent auf 18,56 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,03 Prozent auf 146,90 EUR) und Rheinmetall (+ 1,00 Prozent auf 1.025,20 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil MTU Aero Engines (-4,57 Prozent auf 317,60 EUR), Deutsche Telekom (-2,71 Prozent auf 25,47 EUR), Deutsche Börse (-2,65 Prozent auf 308,80 EUR), Merck (-1,88 Prozent auf 143,60 EUR) und adidas (-1,76 Prozent auf 156,20 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1.924.025 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 235,565 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,25 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,62 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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12:41 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SAP SE Verkaufen DZ BANK
22.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.10.26 SAP SE Overweight Barclays Capital

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