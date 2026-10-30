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Index im Blick

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX nachmittags im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX nachmittags im Minus

Der LUS-DAX notiert am Freitagnachmittag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
50.48 EUR 2.59 EUR 5.41 %
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Beiersdorf AG
82.48 EUR 2.04 EUR 2.54 %
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Deutsche Bank AG
30.26 EUR -0.74 EUR -2.37 %
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Deutsche Telekom AG
26.04 EUR 0.45 EUR 1.76 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
40.45 EUR -0.86 EUR -2.08 %
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Hannover Rück
289.80 EUR 6.40 EUR 2.26 %
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Henkel KGaA Vz.
80.28 EUR 1.76 EUR 2.24 %
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Infineon AG
50.75 EUR -2.40 EUR -4.52 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
568.40 EUR 12.60 EUR 2.27 %
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SAP SE
212.50 EUR 3.95 EUR 1.89 %
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Scout24
84.70 EUR 1.75 EUR 2.11 %
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Siemens AG
266.50 EUR -7.50 EUR -2.74 %
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Siemens Energy AG
127.00 EUR -7.96 EUR -5.90 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.22 EUR 0.20 EUR 0.29 %
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Vonovia SE
16.18 EUR 0.16 EUR 1.03 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,838.00 EUR -229.00 EUR -0.88 %
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Um 15:55 Uhr gibt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,78 Prozent auf 25.863,00 Punkte nach.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26.040,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.784,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 25.116,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25.692,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 24.128,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,28 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Bayer (+ 3,98 Prozent auf 49,87 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,05 Prozent auf 567,80 EUR), Scout24 (+ 1,99 Prozent auf 84,45 EUR), Beiersdorf (+ 1,81 Prozent auf 82,26 EUR) und Hannover Rück (+ 1,69 Prozent auf 289,00 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Siemens Energy (-5,88 Prozent auf 128,26 EUR), Infineon (-5,24 Prozent auf 51,18 EUR), Deutsche Bank (-2,87 Prozent auf 30,26 EUR), Siemens (-2,43 Prozent auf 267,10 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,29 Prozent auf 40,52 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2.780.115 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 235,847 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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