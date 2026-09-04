Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX schließt im Minus

Index-Performance

07.09.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX bewegte sich schlussendlich auf rotem Terrain.

Letztendlich sank der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,28 Prozent auf 25.999,00 Punkte.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25.817,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26.072,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 07.08.2026, wies der LUS-DAX 26.364,00 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 24.441,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23.648,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,83 Prozent nach oben. Bei 26.616,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 6,91 Prozent auf 60,79 EUR), HOCHTIEF (+ 2,49 Prozent auf 436,60 EUR), RWE (+ 1,99 Prozent auf 59,56 EUR), Commerzbank (+ 1,64 Prozent auf 42,75 EUR) und Siemens Energy (+ 1,34 Prozent auf 148,48 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen QIAGEN (-2,93 Prozent auf 36,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,77 Prozent auf 513,00 EUR), Hannover Rück (-2,69 Prozent auf 253,60 EUR), Vonovia SE (-2,19 Prozent auf 18,73 EUR) und SAP SE (-1,55 Prozent auf 182,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4.567.789 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 214,312 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,75 erwartet. Vonovia SE lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,70 Prozent.

Redaktion finanzen.net