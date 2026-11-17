LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX verlor letztendlich an Boden.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,69 Prozent tiefer bei 26.054,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 26.477,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.010,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 25.475,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26.302,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23.457,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 6,06 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27.000,00 Punkten. 21.861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 1,11 Prozent auf 28,34 EUR), Merck (+ 0,70 Prozent auf 150,75 EUR), Henkel vz (+ 0,62 Prozent auf 88,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,12 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,17 Prozent auf 177,45 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Deutsche Bank (-6,00 Prozent auf 30,94 EUR), SAP SE (-5,58 Prozent auf 201,50 EUR), Siemens Energy (-3,09 Prozent auf 125,00 EUR), BASF (-2,79 Prozent auf 52,24 EUR) und RWE (-2,63 Prozent auf 57,70 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 10.455.762 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 240,984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net