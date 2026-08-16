Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX schwächelt zum Handelsende

LUS-DAX aktuell

17.08.26 17:57 Uhr

Letztendlich zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Montag notierte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,49 Prozent schwächer bei 26.352,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26.328,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26.516,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24.816,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 23.830,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, lag der LUS-DAX bei 24.363,00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,27 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.576,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 1,76 Prozent auf 277,70 EUR), Siemens Energy (+ 1,29 Prozent auf 162,80 EUR), Daimler Truck (+ 1,18 Prozent auf 45,63 EUR), Rheinmetall (+ 1,00 Prozent auf 1.214,00 EUR) und Infineon (+ 0,39 Prozent auf 61,97 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Zalando (-3,47 Prozent auf 22,78 EUR), adidas (-3,14 Prozent auf 152,60 EUR), Scout24 (-2,88 Prozent auf 75,75 EUR), Beiersdorf (-2,66 Prozent auf 76,24 EUR) und Henkel vz (-1,94 Prozent auf 74,84 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4.760.879 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 216,483 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net