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LUS-DAX aktuell

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX schwächelt zum Handelsende

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX schwächelt zum Handelsende

Letztendlich zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
152.70 EUR -5.00 EUR -3.17 %
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Beiersdorf AG
76.50 EUR -1.92 EUR -2.45 %
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Daimler Truck
45.57 EUR 0.32 EUR 0.71 %
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Deutsche Börse AG
278.60 EUR 5.50 EUR 2.01 %
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E.ON SE
17.44 EUR -0.09 EUR -0.49 %
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Henkel KGaA Vz.
75.10 EUR -1.90 EUR -2.47 %
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Infineon AG
61.90 EUR 0.01 EUR 0.02 %
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Rheinmetall AG
1,225.60 EUR 21.40 EUR 1.78 %
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Scout24
77.65 EUR 0.60 EUR 0.78 %
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Siemens AG
283.05 EUR -0.70 EUR -0.25 %
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Siemens Energy AG
162.92 EUR 2.26 EUR 1.41 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
72.78 EUR -0.98 EUR -1.33 %
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Zalando
22.79 EUR -0.90 EUR -3.80 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,323.00 EUR -158.00 EUR -0.6 %
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Am Montag notierte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,49 Prozent schwächer bei 26.352,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26.328,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26.516,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24.816,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 23.830,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, lag der LUS-DAX bei 24.363,00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,27 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.576,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 1,76 Prozent auf 277,70 EUR), Siemens Energy (+ 1,29 Prozent auf 162,80 EUR), Daimler Truck (+ 1,18 Prozent auf 45,63 EUR), Rheinmetall (+ 1,00 Prozent auf 1.214,00 EUR) und Infineon (+ 0,39 Prozent auf 61,97 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Zalando (-3,47 Prozent auf 22,78 EUR), adidas (-3,14 Prozent auf 152,60 EUR), Scout24 (-2,88 Prozent auf 75,75 EUR), Beiersdorf (-2,66 Prozent auf 76,24 EUR) und Henkel vz (-1,94 Prozent auf 74,84 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4.760.879 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 216,483 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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08:01 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
07.08.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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