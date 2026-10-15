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MDAX-Performance

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX am Donnerstagmittag im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX am Donnerstagmittag im Minus

Der MDAX zeigt sich am Mittag mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
32.24 EUR -2.75 EUR -7.86 %
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Aroundtown SA
1.36 EUR -0.02 EUR -1.73 %
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Elmos Semiconductor
125.00 EUR -8.00 EUR -6.02 %
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flatexDEGIRO AG
26.10 EUR 1.62 EUR 6.62 %
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Fraport AG
58.20 EUR -0.25 EUR -0.43 %
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JENOPTIK AG
36.24 EUR -3.28 EUR -8.30 %
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LEG Immobilien
45.02 EUR -1.24 EUR -2.68 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41.11 EUR -0.14 EUR -0.34 %
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Porsche Automobil Holding SE
24.56 EUR -0.37 EUR -1.48 %
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PUMA SE
24.26 EUR 0.70 EUR 2.97 %
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Siltronic AG
66.90 EUR -4.80 EUR -6.69 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
56.45 EUR -5.35 EUR -8.66 %
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TAG Immobilien AG
10.23 EUR 0.03 EUR 0.29 %
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thyssenkrupp AG
13.82 EUR 0.09 EUR 0.66 %
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Indizes
MDAX
29,814.04 EUR -236.11 EUR -0.79 %
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Um 12:08 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,68 Prozent schwächer bei 29.846,23 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 334,621 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,060 Prozent tiefer bei 30.031,98 Punkten, nach 30.050,15 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 30.076,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29.836,78 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,700 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der MDAX einen Wert von 31.135,75 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 32.100,75 Punkten auf. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 29.786,81 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 3,66 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell flatexDEGIRO (+ 5,94 Prozent auf 25,68 EUR), PUMA SE (+ 2,68 Prozent auf 24,18 EUR), Fraport (+ 2,14 Prozent auf 59,70 EUR), TAG Immobilien (+ 1,65 Prozent auf 10,50 EUR) und LEG Immobilien (+ 1,59 Prozent auf 46,08 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil AIXTRON SE (-8,99 Prozent auf 32,30 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,54 Prozent auf 56,20 EUR), Siltronic (-7,80 Prozent auf 65,60 EUR), JENOPTIK (-6,83 Prozent auf 36,26 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,93 Prozent auf 127,20 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1.041.435 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 36,627 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,13 erwartet. Die Aroundtown SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12:11 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 AIXTRON SE Hold Deutsche Bank AG
01.10.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 AIXTRON SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 AIXTRON SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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