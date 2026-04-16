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Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt Handel in der Verlustzone

17.04.26 09:28 Uhr
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt Handel in der Verlustzone | finanzen.net

Der MDAX bewegt sich am fünften Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Werte in diesem Artikel
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AIXTRON SE
41,68 EUR 0,97 EUR 2,38%
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MDAX
31.003,3 PKT 64,9 PKT 0,21%
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Am Freitag geht es im MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,01 Prozent auf 30.934,75 Punkte abwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 368,205 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,075 Prozent auf 30.915,06 Punkte an der Kurstafel, nach 30.938,35 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 30.981,67 Punkte, das Tagestief hingegen 30.906,23 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 2,75 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 17.03.2026, einen Stand von 29.481,75 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, lag der MDAX bei 31.899,26 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 17.04.2025, den Wert von 27.148,42 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,145 Prozent. Bei 32.383,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 26.803,25 Zähler.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 2,43 Prozent auf 20,63 EUR), AIXTRON SE (+ 1,88 Prozent auf 41,68 EUR), Salzgitter (+ 1,42 Prozent auf 48,46 EUR), CTS Eventim (+ 1,03 Prozent auf 58,70 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,03 Prozent auf 63,70 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Aurubis (-2,88 Prozent auf 182,40 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,59 Prozent auf 48,16 EUR), Knorr-Bremse (-1,57 Prozent auf 100,30 EUR), HOCHTIEF (-1,28 Prozent auf 447,80 EUR) und Nordex (-0,91 Prozent auf 45,72 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 490.478 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,861 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Im MDAX weist die TUI-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,42 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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