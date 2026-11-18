Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt mittags
Aktuell herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.
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Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,11 Prozent auf 30.114,91 Punkte zurück. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 342,371 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 30.104,47 Zählern und damit 0,142 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (30.147,34 Punkte).
Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 30.228,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30.043,13 Punkten lag.
MDAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche sank der MDAX bereits um 1,88 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, notierte der MDAX bei 30.656,65 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 18.08.2026, mit 31.839,83 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wies der MDAX 28.493,43 Punkte auf.
Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,79 Prozent. Bei 33.547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
MDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 7,80 Prozent auf 56,65 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,28 Prozent auf 49,22 EUR), AIXTRON SE (+ 3,64 Prozent auf 32,46 EUR), HELLA GmbH (+ 2,56 Prozent auf 68,00 EUR) und JENOPTIK (+ 2,06 Prozent auf 36,68 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen DEUTZ (-16,50 Prozent auf 7,67 EUR), RTL (-4,42 Prozent auf 30,25 EUR), AUTO1 (-3,09 Prozent auf 13,49 EUR), Nemetschek SE (-2,79 Prozent auf 59,25 EUR) und Aurubis (-2,69 Prozent auf 130,10 EUR).
Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die DEUTZ-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4.474.001 Aktien gehandelt. Mit 38,595 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
MDAX-Fundamentaldaten im Blick
Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,24 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion Finanzen.net
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