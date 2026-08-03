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SDAX aktuell

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beendet die Mittwochssitzung im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beendet die Mittwochssitzung im Minus

Der SDAX verlor heute an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASTA Energy Solutions
58.20 EUR 2.00 EUR 3.56 %
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Basler AG
24.50 EUR -1.55 EUR -5.95 %
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Energiekontor AG
36.20 EUR 1.25 EUR 3.58 %
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HAMBORNER REIT
4.34 EUR 0.04 EUR 0.81 %
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HelloFresh
3.40 EUR -0.08 EUR -2.22 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
71.30 EUR -0.30 EUR -0.42 %
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Mutares
26.70 EUR 0.30 EUR 1.14 %
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Ottobock
58.50 EUR 1.50 EUR 2.63 %
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pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
3.33 EUR -0.09 EUR -2.52 %
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PNE AG
10.58 EUR 0.10 EUR 0.95 %
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
62.60 EUR -0.75 EUR -1.18 %
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Springer Nature
19.32 EUR 0.76 EUR 4.09 %
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Stabilus SE
15.92 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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TeamViewer
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Indizes
SDAX
18,553.91 EUR -85.52 EUR -0.46 %
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Der SDAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,44 Prozent leichter bei 18.557,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 89,632 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,498 Prozent auf 18.732,28 Punkte an der Kurstafel, nach 18.639,43 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.555,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18.747,57 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,525 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 18.539,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wurde der SDAX auf 18.182,88 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, stand der SDAX bei 17.186,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,93 Prozent aufwärts. Bei 19.325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. 15.733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell ASTA Energy Solutions (+ 3,20 Prozent auf 58,00 EUR), Stabilus SE (+ 2,62 Prozent auf 16,46 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,75 Prozent auf 63,90 EUR), Springer Nature (+ 1,50 Prozent auf 18,90 EUR) und Ottobock (+ 1,40 Prozent auf 58,00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Basler (-7,03 Prozent auf 23,80 EUR), Energiekontor (-4,31 Prozent auf 34,45 EUR), PNE (-2,65 Prozent auf 10,30 EUR), TeamViewer (-2,53 Prozent auf 6,35 EUR) und pbb (-2,35 Prozent auf 3,33 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 807.957 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die Springer Nature-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,723 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
28.07.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
18.05.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.