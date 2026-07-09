Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beginnt Montagshandel im Minus

Index im Blick

13.07.26 09:27 Uhr

Der SDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Am Montag steht der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,37 Prozent im Minus bei 18.061,82 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 87,812 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,445 Prozent schwächer bei 18.047,60 Punkten in den Handel, nach 18.128,23 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18.045,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18.061,82 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der SDAX einen Stand von 18.377,20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, wurde der SDAX mit 17.270,11 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 18.003,28 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,07 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 19.325,96 Punkte. 15.733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Deutsche Euroshop (+ 2,88 Prozent auf 18,58 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,50 Prozent auf 31,14 EUR), NORMA Group SE (+ 2,13 Prozent auf 18,26 EUR), Shelly (+ 2,11 Prozent auf 58,20 EUR) und GFT SE (+ 1,66 Prozent auf 20,15 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen HelloFresh (-3,64 Prozent auf 3,57 EUR), LPKF Laser Electronics (-2,59 Prozent auf 16,95 EUR), HORNBACH (-2,53 Prozent auf 77,00 EUR), Basler (-2,25 Prozent auf 28,25 EUR) und PVA TePla (-2,11 Prozent auf 38,94 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 331.029 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX hat die Springer Nature-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,640 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,46 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net