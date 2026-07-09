DAX 25.017 -0,2%ESt50 6.253 -0,3%MSCI World 4.868 +0,3%Top 10 Crypto 8,21 -2,1%Nas 26.282 +0,3%Bitcoin 55.137 -1,4%Euro 1,1409 +0,0%Öl 78,9 +3,8%Gold 4.059 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Blick

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beginnt Montagshandel im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beginnt Montagshandel im Minus

Der SDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Basler AG
28.45 EUR 0.50 EUR 1.79 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Euroshop AG
17.96 EUR -0.20 EUR -1.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
GFT SE
19.50 EUR 0.24 EUR 1.25 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Heidelberger Druckmaschinen AG
1.35 EUR -0.02 EUR -1.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
HelloFresh
3.50 EUR -0.23 EUR -6.07 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
HORNBACH Holding
76.40 EUR -1.60 EUR -2.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
LPKF Laser & Electronics AG
16.85 EUR -0.85 EUR -4.80 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Mutares
26.60 EUR -0.55 EUR -2.03 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NORMA Group SE
17.44 EUR -0.22 EUR -1.25 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
PVA TePla AG
38.88 EUR 0.28 EUR 0.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Shelly
56.20 EUR -0.20 EUR -0.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Springer Nature
18.16 EUR 0.08 EUR 0.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
32.02 EUR 1.08 EUR 3.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
18,069.37 EUR -58.86 EUR -0.32 %
News | Analysen

Am Montag steht der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,37 Prozent im Minus bei 18.061,82 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 87,812 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,445 Prozent schwächer bei 18.047,60 Punkten in den Handel, nach 18.128,23 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18.045,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18.061,82 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der SDAX einen Stand von 18.377,20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, wurde der SDAX mit 17.270,11 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 18.003,28 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,07 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 19.325,96 Punkte. 15.733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Deutsche Euroshop (+ 2,88 Prozent auf 18,58 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,50 Prozent auf 31,14 EUR), NORMA Group SE (+ 2,13 Prozent auf 18,26 EUR), Shelly (+ 2,11 Prozent auf 58,20 EUR) und GFT SE (+ 1,66 Prozent auf 20,15 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen HelloFresh (-3,64 Prozent auf 3,57 EUR), LPKF Laser Electronics (-2,59 Prozent auf 16,95 EUR), HORNBACH (-2,53 Prozent auf 77,00 EUR), Basler (-2,25 Prozent auf 28,25 EUR) und PVA TePla (-2,11 Prozent auf 38,94 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 331.029 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX hat die Springer Nature-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,640 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,46 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle Heidelberger Druckmaschinen Aktie News

Werbung

Heidelberger Druckmaschinen Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberger Druckmaschinen nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
25.06.26 Heidelberger Druckmaschinen Buy Warburg Research
11.06.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
20.05.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
16.04.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
06.02.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research