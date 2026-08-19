Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX fällt schlussendlich

Kursentwicklung im Fokus

20.08.26 17:57 Uhr

So bewegte sich der SDAX am Donnerstag letztendlich

Letztendlich ging der SDAX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 18.520,63 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 93,947 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 18.564,31 Zählern und damit 0,163 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18.534,04 Punkte).

Das Tagestief des SDAX betrug 18.450,82 Punkte, das Tageshoch hingegen 18.576,26 Zähler.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,766 Prozent abwärts. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, den Stand von 18.283,65 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 20.05.2026, den Stand von 18.517,30 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Stand von 17.015,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,71 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Südzucker (+ 3,32 Prozent auf 12,44 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,73 Prozent auf 33,08 EUR), MLP SE (+ 2,71 Prozent auf 8,71 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,30 Prozent auf 69,05 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,26 Prozent auf 63,45 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen tonies (-5,37 Prozent auf 11,64 EUR), Stabilus SE (-3,30 Prozent auf 16,42 EUR), Ströer SE (-3,13 Prozent auf 39,00 EUR), OHB SE (-2,76 Prozent auf 229,00 EUR) und LPKF Laser Electronics (-2,55 Prozent auf 13,35 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.104.754 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5,247 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,34 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net