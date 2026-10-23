Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX in Rot

Kursverlauf

23.10.26 12:26 Uhr

Der SDAX notiert aktuell im negativen Bereich.

Am Freitag geht es im SDAX um 12:07 Uhr via XETRA um 0,29 Prozent auf 18.146,27 Punkte abwärts. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,387 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,273 Prozent auf 18.248,32 Punkte an der Kurstafel, nach 18.198,60 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18.250,30 Punkte, das Tagestief hingegen 18.136,80 Zähler.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,198 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18.345,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18.098,62 Punkten gehandelt. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2025, einen Stand von 17.278,22 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 4,56 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,07 Prozent auf 29,12 EUR), SFC Energy (+ 2,96 Prozent auf 17,42 EUR), SGL Carbon SE (+ 2,30 Prozent auf 4,89 EUR), Dürr (+ 1,65 Prozent auf 16,02 EUR) und Einhell Germany vz (+ 1,61 Prozent auf 63,30 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil ATOSS Software (-7,82 Prozent auf 88,40 EUR), SAF-HOLLAND SE (-5,03 Prozent auf 20,75 EUR), Vossloh (-4,52 Prozent auf 49,60 EUR), GFT SE (-2,83 Prozent auf 27,50 EUR) und ASTA Energy Solutions (-1,82 Prozent auf 48,50 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 399.275 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 5,065 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,48 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net