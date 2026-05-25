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XETRA-Handel im Fokus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

26.05.26 17:57 Uhr
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein | finanzen.net

In Frankfurt war zum Handelsschluss ein stabiler Handel zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
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SDAX
18.844,6 PKT -27,4 PKT -0,14%
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Schlussendlich beendete der SDAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 18.865,31 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 92,452 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,161 Prozent auf 18.841,63 Punkte an der Kurstafel, nach 18.871,93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18.923,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18.805,42 Punkten.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 17.727,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, wies der SDAX einen Stand von 18.079,94 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, lag der SDAX noch bei 16.640,49 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,70 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18.931,18 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,93 Prozent auf 38,70 EUR), Siltronic (+ 2,59 Prozent auf 97,05 EUR), Shelly (+ 2,53 Prozent auf 60,70 EUR), PVA TePla (+ 2,34 Prozent auf 44,58 EUR) und SFC Energy (+ 2,29 Prozent auf 24,55 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Ottobock (-3,56 Prozent auf 54,20 EUR), Drägerwerk (-3,02 Prozent auf 89,90 EUR), ATOSS Software (-2,91 Prozent auf 76,80 EUR), init innovation in traffic systems SE (-2,46 Prozent auf 51,50 EUR) und Dürr (-2,34 Prozent auf 20,90 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 789.997 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 4,095 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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