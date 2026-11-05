Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert schlussendlich im Minus

SDAX-Performance

05.11.26 17:57 Uhr

Der SDAX notierte am Abend im Minus.

Zum Handelsende sank der SDAX im XETRA-Handel um 1,39 Prozent auf 18.012,80 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 90,314 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,539 Prozent auf 18.364,75 Punkte an der Kurstafel, nach 18.266,22 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18.491,78 Punkte, das Tagestief hingegen 17.948,59 Zähler.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,320 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, den Stand von 18.160,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18.553,91 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Wert von 16.092,48 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,79 Prozent zu. Bei 19.325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten markiert.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell HelloFresh (+ 11,47 Prozent auf 3,33 EUR), EVOTEC SE (+ 7,14 Prozent auf 3,09 EUR), Hypoport SE (+ 5,01 Prozent auf 91,20 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 3,66 Prozent auf 21,25 EUR) und Deutsche Beteiligungs (+ 3,40 Prozent auf 19,48 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil LPKF Laser Electronics (-11,80 Prozent auf 9,04 EUR), PVA TePla (-11,51 Prozent auf 26,60 EUR), OHB SE (-10,00 Prozent auf 196,20 EUR), SMA Solar (-9,36 Prozent auf 49,08 EUR) und Kontron (-7,39 Prozent auf 18,91 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 3.699.854 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 5,129 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,38 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,64 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net