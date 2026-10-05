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Marktbericht

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab

Beim SDAX standen die Signale zum Handelsende auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.10 EUR 0.20 EUR 0.84 %
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Basler AG
23.25 EUR -0.75 EUR -3.12 %
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Deutsche Euroshop AG
17.54 EUR 0.52 EUR 3.06 %
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Eckert & Ziegler
12.04 EUR 0.02 EUR 0.17 %
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grenke AG
10.10 EUR -0.06 EUR -0.59 %
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HAMBORNER REIT
4.02 EUR 0.00 EUR 0.12 %
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HelloFresh
2.33 EUR -0.01 EUR -0.30 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
66.60 EUR 0.20 EUR 0.30 %
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LPKF Laser & Electronics AG
16.40 EUR 0.40 EUR 2.50 %
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MLP SE
10.76 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Mutares
24.55 EUR -0.30 EUR -1.21 %
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
66.00 EUR -0.15 EUR -0.23 %
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secunet Security Networks AG
259.50 EUR 15.00 EUR 6.13 %
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Südzucker AG (Suedzucker AG)
12.32 EUR 0.06 EUR 0.49 %
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TeamViewer
6.64 EUR -0.03 EUR -0.45 %
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Indizes
SDAX
18,378.64 EUR 218.02 EUR 1.2 %
News | Analysen

Am Montag tendierte der SDAX via XETRA zum Handelsende 0,20 Prozent leichter bei 18.158,87 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,467 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,308 Prozent fester bei 18.250,71 Punkten, nach 18.194,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 18.147,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18.275,90 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18.734,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 18.539,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 17.365,82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,63 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 19.325,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit MLP SE (+ 4,72 Prozent auf 10,64 EUR), Deutsche Euroshop (+ 4,36 Prozent auf 17,72 EUR), TeamViewer (+ 4,15) Prozent auf 6,65 EUR), Südzucker (+ 3,71 Prozent auf 12,30 EUR) und secunet Security Networks (+ 2,69 Prozent auf 248,50 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,12 Prozent auf 65,95 EUR), LPKF Laser Electronics (-5,88 Prozent auf 16,00 EUR), Basler (-4,51 Prozent auf 23,30 EUR), grenke (-3,82 Prozent auf 10,06 EUR) und Eckert Ziegler (-2,83 Prozent auf 12,00 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 726.215 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,246 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,59 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
05.10.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
02.10.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG

Information

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