Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verbucht am Mittag Abschläge

Index im Blick

15.07.26 12:25 Uhr

Der SDAX bewegt sich derzeit auf rotem Terrain.

Um 12:08 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent leichter bei 18.131,34 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 88,398 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,099 Prozent auf 18.161,52 Punkte an der Kurstafel, nach 18.179,57 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18.199,59 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18.086,22 Punkten.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 0,464 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18.534,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, stand der SDAX bei 17.823,62 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 15.07.2025, einen Stand von 17.955,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 4,47 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. 15.733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit LPKF Laser Electronics (+ 5,03 Prozent auf 17,75 EUR), Ottobock (+ 4,02 Prozent auf 51,80 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,62 Prozent auf 68,65 EUR), Hypoport SE (+ 2,05 Prozent auf 87,15 EUR) und PVA TePla (+ 2,04 Prozent auf 39,02 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen EVOTEC SE (-9,28 Prozent auf 3,40 EUR), Vossloh (-3,94 Prozent auf 57,35 EUR), Vincorion (-3,60 Prozent auf 18,50 EUR), ATOSS Software (-1,82 Prozent auf 70,20 EUR) und SCHOTT Pharma (-1,71 Prozent auf 20,15 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1.816.515 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,698 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,48 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net