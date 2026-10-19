Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag

LUS-DAX-Performance im Blick

19.10.26 12:25 Uhr

Der LUS-DAX zeigt sich aktuell im Minus.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,46 Prozent tiefer bei 25.279,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.277,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.591,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 25.310,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 24.816,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Wert von 23.985,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,90 Prozent. Bei 26.616,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 0,88 Prozent auf 52,85 EUR), Zalando (+ 0,87 Prozent auf 25,47 EUR), QIAGEN (+ 0,79 Prozent auf 41,36 EUR), Symrise (+ 0,66 Prozent auf 100,10 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,45 Prozent auf 310,90 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Continental (-3,46 Prozent auf 67,56 EUR), Rheinmetall (-3,30 Prozent auf 1.054,20 EUR), Airbus SE (-2,98 Prozent auf 193,00 EUR), Bayer (-1,96 Prozent auf 43,59 EUR) und MTU Aero Engines (-1,96 Prozent auf 346,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1.254.829 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 229,940 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Vonovia SE-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,63 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net