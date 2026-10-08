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Index-Performance im Fokus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der SDAX am Donnerstagnachmittag

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der SDAX am Donnerstagnachmittag

Heute ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
22.95 EUR -0.80 EUR -3.37 %
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ASTA Energy Solutions
58.00 EUR -1.80 EUR -3.01 %
Charts | News | Analysen
ATOSS Software AG
83.50 EUR -0.60 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen
GFT SE
25.60 EUR 0.10 EUR 0.39 %
Charts | News | Analysen
HAMBORNER REIT
4.00 EUR 0.03 EUR 0.76 %
Charts | News | Analysen
HelloFresh
2.53 EUR 0.09 EUR 3.69 %
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INDUS AG
39.20 EUR -0.20 EUR -0.51 %
Charts | News | Analysen
Jungheinrich AG
20.84 EUR -1.60 EUR -7.13 %
Charts | News | Analysen
KWS SAAT SE & Co. KGaA
68.40 EUR 0.50 EUR 0.74 %
Charts | News | Analysen
LPKF Laser & Electronics AG
14.65 EUR -0.90 EUR -5.79 %
Charts | News | Analysen
Mutares
24.85 EUR -0.15 EUR -0.60 %
Charts | News | Analysen
Nagarro SE
77.70 EUR -1.00 EUR -1.27 %
Charts | News | Analysen
Südzucker AG (Suedzucker AG)
11.74 EUR -0.58 EUR -4.71 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SDAX
17,830.15 EUR -339.54 EUR -1.87 %
News | Analysen

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 1,31 Prozent leichter bei 17.932,31 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,391 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,624 Prozent tiefer bei 18.056,32 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18.169,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17.914,57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.062,06 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der SDAX bereits um 1,74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18.791,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, betrug der SDAX-Kurs 17.921,52 Punkte. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bei 17.399,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,32 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 4,71 Prozent auf 2,54 EUR), GFT SE (+ 1,95 Prozent auf 26,10 EUR), ATOSS Software (+ 1,42 Prozent auf 85,80 EUR), KWS SAAT SE (+ 1,17 Prozent auf 68,90 EUR) und Nagarro SE (+ 1,15 Prozent auf 79,00 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen INDUS (-6,31 Prozent auf 37,10 EUR), Südzucker (-5,48 Prozent auf 11,72 EUR), Jungheinrich (-5,47 Prozent auf 21,08 EUR), LPKF Laser Electronics (-5,35 Prozent auf 14,15 EUR) und ASTA Energy Solutions (-5,26 Prozent auf 57,60 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 592.604 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,132 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,77 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
25.09.26 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
12.08.26 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 Jungheinrich Buy Warburg Research
11.08.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.

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