Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der SDAX am Donnerstagnachmittag

Index-Performance im Fokus

08.10.26 15:57 Uhr

Heute ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 1,31 Prozent leichter bei 17.932,31 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,391 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,624 Prozent tiefer bei 18.056,32 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18.169,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17.914,57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.062,06 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der SDAX bereits um 1,74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18.791,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, betrug der SDAX-Kurs 17.921,52 Punkte. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bei 17.399,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,32 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 4,71 Prozent auf 2,54 EUR), GFT SE (+ 1,95 Prozent auf 26,10 EUR), ATOSS Software (+ 1,42 Prozent auf 85,80 EUR), KWS SAAT SE (+ 1,17 Prozent auf 68,90 EUR) und Nagarro SE (+ 1,15 Prozent auf 79,00 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen INDUS (-6,31 Prozent auf 37,10 EUR), Südzucker (-5,48 Prozent auf 11,72 EUR), Jungheinrich (-5,47 Prozent auf 21,08 EUR), LPKF Laser Electronics (-5,35 Prozent auf 14,15 EUR) und ASTA Energy Solutions (-5,26 Prozent auf 57,60 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 592.604 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,132 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,77 Prozent.

Redaktion finanzen.net