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Marktbericht

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der SDAX am Mittag

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der SDAX am Mittag

Am Dienstag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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ASTA Energy Solutions
52.00 EUR -2.20 EUR -4.06 %
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ATOSS Software AG
90.60 EUR 0.50 EUR 0.55 %
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EVOTEC SE
2.68 EUR 0.08 EUR 3.15 %
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HAMBORNER REIT
4.06 EUR 0.02 EUR 0.37 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
68.00 EUR -0.10 EUR -0.15 %
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LPKF Laser & Electronics AG
11.10 EUR -0.35 EUR -3.06 %
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MLP SE
10.62 EUR 0.36 EUR 3.51 %
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Mutares
25.10 EUR 0.80 EUR 3.29 %
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OHB SE
189.00 EUR -16.50 EUR -8.03 %
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SMA Solar AG
51.20 EUR -4.85 EUR -8.65 %
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tonies
13.50 EUR 0.30 EUR 2.27 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
28.12 EUR -1.20 EUR -4.09 %
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Indizes
SDAX
17,973.62 EUR -236.60 EUR -1.3 %
News | Analysen

Am Dienstag tendiert der SDAX um 12:07 Uhr via XETRA 1,39 Prozent leichter bei 17.957,46 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 90,124 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,301 Prozent auf 18.155,33 Punkte an der Kurstafel, nach 18.210,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18.172,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17.925,61 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 18.106,55 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Stand von 18.283,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17.100,59 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,47 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten markiert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell tonies (+ 1,98 Prozent auf 13,40 EUR), MLP SE (+ 1,52 Prozent auf 10,68 EUR), Mutares (+ 0,99 Prozent auf 25,40 EUR), KWS SAAT SE (+ 0,88 Prozent auf 68,50 EUR) und ATOSS Software (+ 0,77 Prozent auf 91,80 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil SMA Solar (-7,40 Prozent auf 51,30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,95 Prozent auf 27,20 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,35 Prozent auf 11,00 EUR), OHB SE (-4,12 Prozent auf 190,60 EUR) und ASTA Energy Solutions (-4,04 Prozent auf 52,20 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 237.063 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 5,001 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
16.10.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets

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