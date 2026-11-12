Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in Rot

TecDAX aktuell

12.11.26 12:26 Uhr

Der TecDAX zeigt sich aktuell kaum verändert.

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,11 Prozent tiefer bei 4.103,62 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 574,270 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,339 Prozent auf 4.122,07 Punkte an der Kurstafel, nach 4.108,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 4.122,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4.090,02 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 2,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.993,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der TecDAX mit 4.067,62 Punkten gehandelt. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 3.575,94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13,23 Prozent aufwärts. Bei 4.284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. 3.322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell PVA TePla (+ 3,18 Prozent auf 27,22 EUR), SMA Solar (+ 2,82 Prozent auf 49,60 EUR), freenet (+ 2,10 Prozent auf 24,30 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,08 Prozent auf 117,80 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,44 Prozent auf 14,13 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Ottobock (-7,55 Prozent auf 43,45 EUR), OHB SE (-4,02 Prozent auf 203,00 EUR), HENSOLDT (-2,86 Prozent auf 80,22 EUR), TeamViewer (-1,16 Prozent auf 4,95 EUR) und Infineon (-1,04 Prozent auf 51,58 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.778.265 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,032 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net