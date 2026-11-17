Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX notiert am Mittag im Minus
Der TecDAX fällt am Mittag.
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Am Dienstag verbucht der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,83 Prozent auf 4.034,44 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 582,743 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,331 Prozent auf 4.054,56 Punkte an der Kurstafel, nach 4.068,02 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des TecDAX betrug 4.054,56 Punkte, das Tagestief hingegen 4.020,93 Zähler.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der TecDAX mit 4.015,21 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Wert von 4.093,24 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 17.11.2025, mit 3.476,71 Punkten bewertet.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,32 Prozent zu. Bei 4.284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Zählern markiert.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 0,81 Prozent auf 27,22 EUR), Sartorius vz (+ 0,48 Prozent auf 292,40 EUR), Bechtle (+ 0,43 Prozent auf 32,46 EUR), freenet (+ 0,41 Prozent auf 24,60 EUR) und Drägerwerk (+ 0,18 Prozent auf 111,80 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil EVOTEC SE (-4,29 Prozent auf 2,81 EUR), OHB SE (-3,31 Prozent auf 169,40 EUR), IONOS (-3,23 Prozent auf 35,94 EUR), Ottobock (-3,18 Prozent auf 38,00 EUR) und HENSOLDT (-2,99 Prozent auf 78,64 EUR).
Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.184.202 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 240,984 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,17 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag