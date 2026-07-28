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Index-Performance im Blick

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter

Der TecDAX zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
23.70 EUR -0.25 EUR -1.04 %
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Deutsche Telekom AG
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HENSOLDT
83.90 EUR -0.60 EUR -0.71 %
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Nordex AG
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PVA TePla AG
32.88 EUR -0.12 EUR -0.36 %
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SAP SE
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54.30 EUR 3.40 EUR 6.68 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
69.45 EUR 0.60 EUR 0.87 %
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TeamViewer
6.66 EUR 0.36 EUR 5.72 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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Indizes
TecDAX
3,843.27 EUR 6.16 EUR 0.16 %
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Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,24 Prozent tiefer bei 3.827,78 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 518,017 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,030 Prozent auf 3.838,27 Punkte an der Kurstafel, nach 3.837,11 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3.847,36 Punkte, das Tagestief hingegen 3.817,97 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,871 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3.848,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.624,95 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 29.07.2025, einen Stand von 3.890,90 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,61 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.322,31 Punkten.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 9,97 Prozent auf 54,70 EUR), Nordex (+ 6,44 Prozent auf 39,64 EUR), CANCOM SE (+ 3,30 Prozent auf 25,05 EUR), TeamViewer (+ 3,12 Prozent auf 6,62 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,58 Prozent auf 71,60 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen HENSOLDT (-2,42 Prozent auf 82,34 EUR), PVA TePla (-2,11 Prozent auf 32,52 EUR), Elmos Semiconductor (-1,92 Prozent auf 143,20 EUR), Deutsche Telekom (-1,41 Prozent auf 27,20 EUR) und SAP SE (-1,29 Prozent auf 157,18 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die SAP SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1.474.360 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 174,607 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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28.07.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP SE Buy UBS AG
27.07.26 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)