Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

TecDAX-Performance

07.10.26 17:57 Uhr

Der TecDAX zeigte sich heute im Minus.

Zum Handelsschluss stand im XETRA-Handel ein Minus von 1,24 Prozent auf 4.048,25 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 567,057 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,602 Prozent auf 4.074,56 Punkte an der Kurstafel, nach 4.099,22 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.080,93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4.030,91 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4.055,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3.832,85 Punkte. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Stand von 3.733,07 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,70 Prozent nach oben. Bei 4.284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 2,20 Prozent auf 26,99 EUR), freenet (+ 2,14 Prozent auf 22,94 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,12 Prozent auf 31,82 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,50 Prozent auf 12,20 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,29 Prozent auf 38,56 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,34 Prozent auf 65,50 EUR), JENOPTIK (-6,05 Prozent auf 41,30 EUR), Infineon (-5,77 Prozent auf 60,95 EUR), HENSOLDT (-4,77 Prozent auf 75,14 EUR) und PVA TePla (-3,90 Prozent auf 34,02 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 4.636.184 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 213,573 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,02 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.net