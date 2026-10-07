DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,10 -3,8%Nas 27.505 -0,3%Bitcoin 74.566 -2,0%Euro 1,1200 -0,5%Öl 100,4 -0,2%Gold 4.121 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
TecDAX-Performance

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Der TecDAX zeigte sich heute im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
31.36 EUR 1.14 EUR 3.77 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
26.97 EUR 0.49 EUR 1.85 %
Charts | News | Analysen
Eckert & Ziegler
12.02 EUR -0.02 EUR -0.17 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
22.84 EUR 0.24 EUR 1.06 %
Charts | News | Analysen
HENSOLDT
75.42 EUR -3.54 EUR -4.48 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
61.32 EUR -2.72 EUR -4.25 %
Charts | News | Analysen
JENOPTIK AG
41.08 EUR -1.30 EUR -3.07 %
Charts | News | Analysen
PVA TePla AG
35.12 EUR -0.10 EUR -0.28 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
188.24 EUR 1.14 EUR 0.61 %
Charts | News | Analysen
Siemens Healthineers AG
38.58 EUR 0.80 EUR 2.12 %
Charts | News | Analysen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
67.20 EUR -5.00 EUR -6.93 %
Charts | News | Analysen
TeamViewer
6.71 EUR -0.07 EUR -0.96 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
24.90 EUR -1.52 EUR -5.75 %
Charts | News | Analysen
Indizes
TecDAX
4,048.53 EUR -50.69 EUR -1.24 %
News | Analysen

Zum Handelsschluss stand im XETRA-Handel ein Minus von 1,24 Prozent auf 4.048,25 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 567,057 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,602 Prozent auf 4.074,56 Punkte an der Kurstafel, nach 4.099,22 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.080,93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4.030,91 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4.055,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3.832,85 Punkte. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Stand von 3.733,07 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,70 Prozent nach oben. Bei 4.284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 2,20 Prozent auf 26,99 EUR), freenet (+ 2,14 Prozent auf 22,94 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,12 Prozent auf 31,82 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,50 Prozent auf 12,20 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,29 Prozent auf 38,56 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,34 Prozent auf 65,50 EUR), JENOPTIK (-6,05 Prozent auf 41,30 EUR), Infineon (-5,77 Prozent auf 60,95 EUR), HENSOLDT (-4,77 Prozent auf 75,14 EUR) und PVA TePla (-3,90 Prozent auf 34,02 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 4.636.184 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 213,573 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,02 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.