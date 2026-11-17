Index-Performance

Der TecDAX verlor schlussendlich an Boden.

Am Dienstag verlor der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 1,82 Prozent auf 3.993,85 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 582,743 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,331 Prozent schwächer bei 4.054,56 Punkten in den Handel, nach 4.068,02 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3.979,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4.054,56 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4.015,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, notierte der TecDAX bei 4.093,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, stand der TecDAX noch bei 3.476,71 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,20 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit PVA TePla (+ 3,57 Prozent auf 26,72 EUR), JENOPTIK (+ 0,50 Prozent auf 35,94 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,12 EUR), AIXTRON SE (+ 0,29 Prozent auf 31,32 EUR) und Sartorius vz (+ 0,17 Prozent auf 291,50 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil EVOTEC SE (-6,34 Prozent auf 2,75 EUR), IONOS (-5,60 Prozent auf 35,06 EUR), SAP SE (-5,58 Prozent auf 201,50 EUR), ATOSS Software (-5,37 Prozent auf 82,90 EUR) und Nemetschek SE (-5,06 Prozent auf 60,95 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5.465.226 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 240,984 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net