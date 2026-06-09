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Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX zeigt sich am Mittag leichter

10.06.26 12:25 Uhr
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX zeigt sich am Mittag leichter | finanzen.net

Das macht der TecDAX am Mittag.

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TecDAX
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Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,87 Prozent auf 3.970,79 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 557,432 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,190 Prozent auf 4.013,27 Punkte an der Kurstafel, nach 4.005,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4.025,76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.966,39 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1,76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 3.779,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.626,02 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 10.06.2025, mit 3.925,94 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,56 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4.284,41 Punkte. Bei 3.322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell QIAGEN (+ 1,51 Prozent auf 32,22 EUR), Infineon (+ 1,02 Prozent auf 76,43 EUR), freenet (+ 0,95 Prozent auf 25,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,94 Prozent auf 28,04 EUR) und HENSOLDT (+ 0,64 Prozent auf 78,36 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Siltronic (-3,98 Prozent auf 85,55 EUR), SAP SE (-3,87 Prozent auf 148,72 EUR), TeamViewer (-3,40 Prozent auf 5,55 EUR), Nagarro SE (-3,34 Prozent auf 36,52 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,32 Prozent auf 88,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1.110.915 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 184,590 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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