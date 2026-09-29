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XETRA-Handel im Blick

Anleger in Habachtstellung: DAX letztendlich im Seitwärtstrend

Anleger in Habachtstellung: DAX letztendlich im Seitwärtstrend

Der DAX zeigte sich am Abend wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
145.75 EUR -2.55 EUR -1.72 %
Charts | News | Analysen
Bayer
48.85 EUR -1.87 EUR -3.69 %
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Daimler Truck
42.17 EUR -1.04 EUR -2.41 %
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Deutsche Telekom AG
26.32 EUR -0.40 EUR -1.50 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.75 EUR -0.71 EUR -1.75 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
44.08 EUR -2.61 EUR -5.59 %
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Heidelberg Materials
144.80 EUR 0.70 EUR 0.49 %
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Infineon AG
59.14 EUR 1.84 EUR 3.21 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.50 EUR -1.25 EUR -2.99 %
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SAP SE
184.62 EUR 1.12 EUR 0.61 %
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Siemens AG
282.40 EUR 2.45 EUR 0.88 %
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Siemens Energy AG
145.50 EUR 3.32 EUR 2.34 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
71.40 EUR 0.38 EUR 0.54 %
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Vonovia SE
17.43 EUR 0.31 EUR 1.81 %
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Indizes
DAX 40
25,399.21 EUR 24.79 EUR 0.1 %
News | Analysen

Am Dienstag beendete der DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 25.375,29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,112 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,000 Prozent auf 25.374,34 Punkte an der Kurstafel, nach 25.374,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25.338,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.617,31 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 26.569,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der DAX einen Wert von 24.626,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wurde der DAX mit 23.745,06 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 3,41 Prozent zu. 26.618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 4,83 Prozent auf 59,30 EUR), Siemens Energy (+ 3,51 Prozent auf 145,82 EUR), Vonovia SE (+ 2,05 Prozent auf 17,41 EUR), Siemens (+ 1,27 Prozent auf 282,00 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,84 Prozent auf 144,50 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Fresenius SE (-4,87 Prozent auf 44,20 EUR), Bayer (-3,78 Prozent auf 48,88 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,16 Prozent auf 39,20 EUR), Daimler Truck (-1,98 Prozent auf 42,16 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,85 Prozent auf 40,67 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6.748.988 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,589 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,22 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Infineon Outperform Bernstein Research

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