FTSE 100 aktuell

Der FTSE 100 zeigt sich aktuell mit negativen Notierungen.

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,65 Prozent auf 10.620,55 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,312 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,006 Prozent auf 10.690,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10.689,87 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.615,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10.692,25 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 2,59 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 10.881,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.728,04 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9.552,30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,73 Prozent nach oben. 10.989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. 9.670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit ConvaTec (+ 9,16 Prozent auf 2,69 GBP), Whitbread (+ 2,90 Prozent auf 28,76 GBP), Games Workshop Group (+ 2,77 Prozent auf 170,40 GBP), Experian (+ 2,66 Prozent auf 28,94 GBP) und Kingfisher (+ 2,41 Prozent auf 3,79 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Antofagasta (-6,56 Prozent auf 28,21 GBP), Anglo American (-6,37 Prozent auf 33,23 GBP), Endeavour Mining (-6,13 Prozent auf 34,75 GBP), Glencore (-5,65 Prozent auf 4,64 GBP) und Fresnillo (-4,84 Prozent auf 22,62 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 65.214.712 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 276,922 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net