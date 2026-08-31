Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 beendet den Handel mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

01.09.26 17:57 Uhr

Der FTSE 100 gab sich schlussendlich schwächer.

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel schlussendlich um 0,32 Prozent tiefer bei 10.789,28 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,229 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 10.824,60 Punkte an der Kurstafel, nach 10.824,26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10.829,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10.689,55 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der FTSE 100 10.868,05 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.338,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9.196,34 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8,42 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell BP (+ 5,21 Prozent auf 5,41 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 4,44 Prozent auf 53,60 GBP), Rentokil Initial (+ 3,24 Prozent auf 3,57 GBP), Tesco (+ 3,11 Prozent auf 4,72 GBP) und Airtel Africa (+ 2,82 Prozent auf 3,42 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Endeavour Mining (-5,44 Prozent auf 44,84 GBP), Antofagasta (-5,22 Prozent auf 38,28 GBP), Weir Group (-4,92 Prozent auf 27,06 GBP), Fresnillo (-4,86 Prozent auf 30,16 GBP) und Rolls-Royce (-4,64 Prozent auf 14,59 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 102.435.862 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 306,156 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net