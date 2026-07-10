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FTSE 100 im Blick

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt schlussendlich

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt schlussendlich

Der Handel in London verlief am Mittwoch in ruhigen Bahnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airtel Africa
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Indizes
FTSE 100
10,515.92 GBP -13.47 GBP -0.13 %
News | Analysen

Der FTSE 100 ging nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 10.515,92 Punkten aus dem Handel. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,147 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent schwächer bei 10.529,05 Punkten, nach 10.529,39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10.443,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.546,16 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,170 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10.430,62 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10.559,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, notierte der FTSE 100 bei 8.938,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,68 Prozent zu. Bei 10.934,94 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Intermediate Capital Group (+ 5,53 Prozent auf 18,89 GBP), StJamess Place (+ 4,29 Prozent auf 12,04 GBP), Barratt Developments (+ 4,28 Prozent auf 2,90 GBP), Persimmon (+ 3,85 Prozent auf 10,93 GBP) und Entain (+ 3,54 Prozent auf 5,74 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Vodafone Group (-3,90 Prozent auf 1,12 GBP), Anglo American (-3,35 Prozent auf 35,47 GBP), Airtel Africa (-3,26 Prozent auf 3,38 GBP), Fresnillo (-3,08 Prozent auf 25,15 GBP) und Antofagasta (-2,63 Prozent auf 37,42 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 71.711.399 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 294,657 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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13.07.26 Vodafone Group Sell UBS AG
13.07.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
10.07.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.06.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
11.06.26 Vodafone Group Equal Weight Barclays Capital