Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 gibt am Mittag nach

LSE-Handel im Blick

03.11.26 12:25 Uhr

Das macht der FTSE 100 am Dienstagmittag.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,55 Prozent tiefer bei 10.702,02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,259 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent tiefer bei 10.761,30 Punkten in den Handel, nach 10.761,33 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.761,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10.686,39 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.461,95 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10.857,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9.701,37 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 7,55 Prozent. Bei 10.989,45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Hiscox (+ 3,29 Prozent auf 19,45 GBP), Centrica (+ 3,00 Prozent auf 1,54 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 2,08) Prozent auf 115,58 USD), Bank of Georgia Group (+ 1,33 Prozent auf 122,10 GBP) und 3i (+ 1,19 Prozent auf 25,58 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Endeavour Mining (-3,43 Prozent auf 36,06 GBP), Associated British Foods (-3,09 Prozent auf 18,83 GBP), Anglo American (-2,77 Prozent auf 37,18 GBP), Fresnillo (-2,65 Prozent auf 22,75 GBP) und Sage (-2,60 Prozent auf 11,48 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 41.433.719 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie hat im FTSE 100 mit 274,828 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net