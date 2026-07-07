Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

FTSE 100 aktuell

09.07.26 17:57 Uhr

In London standen die Signale letztendlich auf Stabilisierung.

Der FTSE 100 schloss nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 10.472,45 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,200 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,011 Prozent schwächer bei 10.487,89 Punkten in den Handel, nach 10.489,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10.397,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10.539,47 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 1,94 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 09.06.2026, bei 10.227,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10.603,48 Punkte. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8.867,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,24 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10.934,94 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 9.670,46 Zähler.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Computacenter (+ 7,21 Prozent auf 44,34 GBP), Anglo American (+ 5,83 Prozent auf 35,78 GBP), Antofagasta (+ 5,36 Prozent auf 37,16 GBP), Glencore (+ 4,23 Prozent auf 5,11 GBP) und Endeavour Mining (+ 4,13 Prozent auf 37,09 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen AstraZeneca (-6,22 Prozent auf 133,54 GBP), BAE Systems (-4,47 Prozent auf 18,39 GBP), BAT (-2,47 Prozent auf 44,97 GBP), Babcock International (-2,47 Prozent auf 10,26 GBP) und BP (-1,93 Prozent auf 4,82 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 77.565.899 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 292,992 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Bank of Georgia Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net