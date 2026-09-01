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Marktbericht

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Minus

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Minus

So performte der FTSE 100 am Dienstag letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Anglo American PLC
49.20 EUR 0.56 EUR 1.15 %
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Antofagasta plc
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
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Glencore plc
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GSK PLC Registered Shs
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Halma PLC
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HSBC Holdings plc
18.12 EUR -0.31 EUR -1.66 %
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JD Sports Fashion PLC Registered Shs
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Lloyds Banking Group
1.32 EUR 0.01 EUR 0.65 %
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Smith & Nephew plc
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Weir Group PLC
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Indizes
FTSE 100
10,811.66 GBP -10.47 GBP -0.1 %
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Schlussendlich schloss der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 10.811,66 Punkten ab. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,550 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,001 Prozent auf 10.822,26 Punkte an der Kurstafel, nach 10.822,13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10.778,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.850,73 Punkten erreichte.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 10.901,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.373,20 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9.221,44 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8,65 Prozent. Bei 10.989,45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9.670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Antofagasta (+ 4,69 Prozent auf 40,81 GBP), Glencore (+ 4,17 Prozent auf 6,29 GBP), Weir Group (+ 3,82 Prozent auf 28,28 GBP), Halma (+ 2,80 Prozent auf 37,50 GBP) und Anglo American (+ 2,77 Prozent auf 43,06 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Computacenter (-7,77 Prozent auf 51,65 GBP), Smith Nephew (-3,57 Prozent auf 10,26 GBP), JD Sports Fashion (-2,55 Prozent auf 0,81 GBP), ConvaTec (-2,38 Prozent auf 2,21 GBP) und GSK (-2,23 Prozent auf 17,97 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 65.787.061 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 631,640 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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16.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
09.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
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22.09.25 Glencore Overweight JP Morgan Chase & Co.

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