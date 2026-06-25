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FTSE 100-Marktbericht

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 notiert zum Handelsstart im Minus

26.06.26 09:28 Uhr
Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 notiert zum Handelsstart im Minus | finanzen.net

Heutiger Marktbericht zum FTSE 100.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Antofagasta plc
43,52 EUR 1,65 EUR 3,94%
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
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Endeavour Mining PLC
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HSBC Holdings plc
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Imperial Brands plc
31,74 EUR -0,45 EUR -1,40%
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Kingfisher plc
3,24 EUR 0,06 EUR 1,76%
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Lloyds Banking Group
1,27 EUR -0,01 EUR -0,74%
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Melrose Industries PLC Registered Shs
5,42 EUR -0,13 EUR -2,27%
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Persimmon plc
12,99 EUR -0,18 EUR -1,37%
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Tesco PLC
5,25 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Indizes
FTSE 100
10.489,2 PKT -40,7 PKT -0,39%
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Um 09:10 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,37 Prozent leichter bei 10.490,43 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,110 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent stärker bei 10.530,18 Punkten in den Handel, nach 10.529,89 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10.530,18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10.477,06 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der FTSE 100 bereits um 1,22 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 26.05.2026, den Wert von 10.491,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 9.972,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8.735,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,42 Prozent aufwärts. Bei 10.934,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9.670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Barratt Developments (+ 2,52 Prozent auf 3,01 GBP), Imperial Brands (+ 1,84 Prozent auf 28,16 GBP), Tesco (+ 1,58) Prozent auf 4,62 GBP), BAT (+ 1,45 Prozent auf 47,66 GBP) und Persimmon (+ 1,28 Prozent auf 11,43 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Croda International (-2,08 Prozent auf 31,09 GBP), Antofagasta (-2,06 Prozent auf 37,15 GBP), Fresnillo (-1,77 Prozent auf 27,67 GBP), Endeavour Mining (-1,58 Prozent auf 36,84 GBP) und Melrose Industries (-1,52 Prozent auf 4,67 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 2.973.613 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 284,978 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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